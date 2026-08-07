Francky 2000 Soirée années 80′ à aujourd’hui La loco Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Francky 2000 Soirée années 80′ à aujourd’hui

La loco 33 boulevard de la gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14 03:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Venez écouter et danser sur les meilleurs musiques des années 80 à aujourd’hui avec DJ Franky 2000 aux platines !

Bref, de quoi oublier la semaine “boulot rétro dodo” et d’enquiller quelques pintes en bonne et heureuse compagnie ! .

La loco 33 boulevard de la gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Francky 2000 Soirée années 80′ à aujourd’hui Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS