Francky 2000 Soirée années 80′ à aujourd’hui La loco Quimperlé
vendredi 14 août 2026 · La loco · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Francky 2000 Soirée années 80′ à aujourd’hui
La loco 33 boulevard de la gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 03:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Venez écouter et danser sur les meilleurs musiques des années 80 à aujourd’hui avec DJ Franky 2000 aux platines !
Bref, de quoi oublier la semaine “boulot rétro dodo” et d’enquiller quelques pintes en bonne et heureuse compagnie ! .
La loco 33 boulevard de la gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Francky 2000 Soirée années 80′ à aujourd’hui Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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