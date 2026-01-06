Francky 2000 Soirée années 90 à 2000 La Loco Quimperlé
Francky 2000 Soirée années 90 à 2000 La Loco Quimperlé vendredi 6 mars 2026.
Francky 2000 Soirée années 90 à 2000
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06 03:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Venez à La Loco danser aux sons des années 90′ à 2000 les plus endiablés avec Francky 2000 !
Et les crêpes de Mamy Ninja seront à la disposition de vos papilles ! .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Francky 2000 Soirée années 90 à 2000
L’événement Francky 2000 Soirée années 90 à 2000 Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS