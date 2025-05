Franco Fiesta Lecture Performance « Post-Scriptum » – Marennes Marennes-Hiers-Brouage, 25 mai 2025 18:00, Marennes-Hiers-Brouage.

Charente-Maritime

Franco Fiesta Lecture Performance « Post-Scriptum » Marennes La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2025-05-25 18:00:00

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Un homme, une femme. Tous deux danseurs-auteurs, amoureux des mots dont ils se délectent à plaisir pour le plaisir du public.

Marennes La Bigaille

Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lagrandeechelle@gmail.com

English : Franco Fiesta Lecture Performance « Post-Scriptum

One man, one woman. Both dancer-authors, both in love with words, which they delight in for the pleasure of the audience.

German : Franco Fiesta Lecture Performance « Post-Scriptum » (Post-Skriptum)

Ein Mann und eine Frau. Beide sind Tänzer-Autoren und lieben die Worte, an denen sie sich zur Freude des Publikums lustvoll ergötzen.

Italiano :

Un uomo, una donna. Entrambi danzatori-autori, entrambi innamorati delle parole, con cui si dilettano per il piacere del pubblico.

Espanol : Franco Fiesta Conferencia Performance « Post-Scriptum

Un hombre, una mujer. Ambos bailarines-autores, ambos enamorados de las palabras, con las que se deleitan para placer del público.

