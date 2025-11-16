Francoeur en concert Espace la savoureuse Giromagny

Francoeur en concert Espace la savoureuse Giromagny dimanche 16 novembre 2025.

Francoeur en concert

Espace la savoureuse 7 Rue des Casernes Giromagny Territoire de Belfort

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Début : 2025-11-16 17:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Francoeur, c’est de la chanson pop harpistique. Une plume rêveuse poétique, un voyage initiatique au plus proche du cœur.

L’artiste nous ouvre son journal intime de chasseur de rêves en quête de sens. C’est l’histoire d’une petite fée qui n’a pas su devenir l’homme qu’elle rêvait d’être. C’est une envie d’ailleurs, un besoin de s’extirper du monde pour en fabriquer un de toutes pièces un royaume du coeur.

La harpe en bandoulière, Francoeur compose des chansons pop aux accents très souvent oniriques voire tropicaux. Une chasseuse de rêves qui pince de jolis contes du bout des doigts. .

Espace la savoureuse 7 Rue des Casernes Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 39 42 communication@theatredupilier.com

