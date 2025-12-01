François 1er le cognaçais | Frédérick Gersal rue Charles de Gaulle Châteaubernard

François 1er le cognaçais | Frédérick Gersal

Grand passionné d’histoire, Frédérick Gersal travaille depuis longtemps comme historien dans le Service public à la fois à Radio France et à France Télévisions. Il propose également des conférences qui lui permettent de raconter l’Histoire.

English :

A passionate history buff, Frédérick Gersal has long worked as a public service historian at both Radio France and France Télévisions. He also gives lectures that allow him to tell the story of history.

German :

Frédérick Gersal ist ein großer Geschichtsliebhaber und arbeitet seit langem als Historiker im öffentlichen Dienst bei Radio France und France Télévisions. Er bietet auch Vorträge an, in denen er die Geschichte erzählt.

Italiano :

Appassionato di storia, Frédérick Gersal ha lavorato a lungo come storico del servizio pubblico presso Radio France e France Télévisions. Tiene anche conferenze che gli permettono di raccontare la storia.

Espanol :

Apasionado de la historia, Frédérick Gersal ha trabajado durante mucho tiempo como historiador de servicio público en Radio France y France Télévisions. También da conferencias que le permiten contar la historia.

