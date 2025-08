Frànçois and the Atlas Mountains en concert Salle Paul Fort Nantes

Frànçois and the Atlas Mountains en concert Salle Paul Fort Nantes mardi 4 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-04 20:30 –

Gratuit : non 21 € à 26 € Adulte

Fort de 20 ans de présence sur la scène musicale, le groupe a l’habitude de nous offrir une pop planante. Le dernier album n’y échappe pas, et s’ajoute une douce mélancolie. Âge fleuve a été construit sur quatre longues années, façonnées par la pandémie, durant lesquelles François a reformé son groupe et alterné entre deux labels, d’abord Domino puis InFiné. La mort de son père a tout bouleversé, rallumant la machine de la mémoire, qu’il traduit à sa manière : « Depuis que j’ai perdu mon père pendant la pandémie, cette question de l’origine a refait surface, avec les souvenirs ». François révèle ici son talent à marier poésie et musique dans une expérience profondément humaine, s‘offrant de délicieuses collaborations avec le dandy Malik Djoudi ou le jazzman Thomas de Pourquery.François Marry : guitare, voixLaure Sanchez : basseColin Russeil : batterie

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000