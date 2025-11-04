Frànçois and the Atlas Mountains en concert Salle Paul Fort Nantes Nantes

Frànçois and the Atlas Mountains en concert Mardi 4 novembre, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

21 € à 26 €

Début : 2025-11-04T20:30:00 – 2025-11-04T22:30:00

Fin : 2025-11-04T20:30:00 – 2025-11-04T22:30:00

Fort de 20 ans de présence sur la scène musicale, le groupe a l’habitude de nous offrir une pop planante. Le dernier album n’y échappe pas, et s’ajoute une douce mélancolie. Âge fleuve a été construit sur quatre longues années, façonnées par la pandémie, durant lesquelles François a reformé son groupe et alterné entre deux labels, d’abord Domino puis InFiné. La mort de son père a tout bouleversé, rallumant la machine de la mémoire, qu’il traduit à sa manière : « Depuis que j’ai perdu mon père pendant la pandémie, cette question de l’origine a refait surface, avec les souvenirs ». François révèle ici son talent à marier poésie et musique dans une expérience profondément humaine, s‘offrant de délicieuses collaborations avec le dandy Malik Djoudi ou le jazzman Thomas de Pourquery.

François Marry : guitare, voix

Laure Sanchez : basse

Colin Russeil : batterie

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Frànçois and the Atlas Mountains creuse le sillon d’une pop élégante et aérienne. Avec finesse et émotion, l’hypnotique leader nous emmène dans une exploration à travers les âges. chanson nantes

© Marco Dos Santos