FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

mercredi 5 novembre 2025.

Début : 2025-11-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Entre Bristol et Paris, Frànçois & The Atlas Mountains creuse le sillon d’une pop élégante et vivace, riche de nuances et de mélodies fureteuses. Parmi ses influences, on retrouve Dominique A, mais aussi les Talking Heads ou encore Bastien Russel. Après avoir sorti pas moins de 7 albums, Frànçois rejoint le prestigieux label InFiné et annonce la venue d’un nouvel album prévu début 2025. À suivre…

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63