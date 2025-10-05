FRANCOIS ET THE ATLAS MOUNTAINS – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy

FRANCOIS ET THE ATLAS MOUNTAINS Début : 2026-01-23 à 20:30. Tarif : – euros.

Entre Bristol et Paris, Frànçois & The Atlas Mountains creuse le sillon d’une pop élégante et vivace, riche de nuances et de mélodies fureteuses. Parmi ses influences, on retrouve Dominique A, mais aussi les Talking Heads ou encore Bastien Russel. « Party » est le 7ème album de Frànçois. Sur des accords d’un quatuor guitare-basse-batterie-piano, François nous invite à contempler la perte et le détachement avec une sensibilité à la fois vagabonde et profonde. Distribution artistique :Guitare : Frànçois Marry Basse : Laure Sanchez Batterie : Colin Russeil

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CONSERVATOIRE LEO DELIBES 59 RUE MARTRE 92110 Clichy 92