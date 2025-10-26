FRANÇOIS ET THE ATLAS MOUNTAINS conservatoire LEO DELIBES CLICHY

Entre Bristol et

Paris, Frànçois & The Atlas Mountains creuse le sillon d’une pop élégante

et vivace, riche de nuances et de mélodies fureteuses. Parmi ses influences, on

retrouve Dominique A, mais aussi les Talking Heads ou encore Bastien Russel. Après

avoir sorti pas moins de 7 albums, Frànçois rejoint le prestigieux label InFiné

et annonce la venue d’un nouvel album prévu début 2025. À suivre…

FRANÇOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS est un groupe de musique pop franco-britannique, originaire de Bristol, en Angleterre, Royaume-Uni.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 20h30 à 22h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-23T21:30:00+01:00

fin : 2026-01-23T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-23T20:30:00+02:00_2026-01-23T22:30:00+02:00

conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY

https://www.ville-clichy.fr/agenda/1607/18-concert-de-francois-the-atlas-mountains.htm +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr