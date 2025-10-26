FRANÇOIS ET THE ATLAS MOUNTAINS conservatoire LEO DELIBES CLICHY
FRANÇOIS ET THE ATLAS MOUNTAINS conservatoire LEO DELIBES CLICHY vendredi 23 janvier 2026.
Entre Bristol et
Paris, Frànçois & The Atlas Mountains creuse le sillon d’une pop élégante
et vivace, riche de nuances et de mélodies fureteuses. Parmi ses influences, on
retrouve Dominique A, mais aussi les Talking Heads ou encore Bastien Russel. Après
avoir sorti pas moins de 7 albums, Frànçois rejoint le prestigieux label InFiné
et annonce la venue d’un nouvel album prévu début 2025. À suivre…
FRANÇOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS est un groupe de musique pop franco-britannique, originaire de Bristol, en Angleterre, Royaume-Uni.
Le vendredi 23 janvier 2026
de 20h30 à 22h30
payant Tout public.
conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY
https://www.ville-clichy.fr/agenda/1607/18-concert-de-francois-the-atlas-mountains.htm +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr