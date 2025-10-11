FRANCOIS FELDMAN – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

FRANCOIS FELDMAN Début : 2025-10-11 à 20:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : FRANCOIS FELDMANFRANÇOIS FELDMAN35 ans de succès, des millions d’albums vendus.Avec son nouveau concert, François enflamme les salles de spectacles.Entouré de ses quatre talentueux musiciens et d’une chanteuse, ses shows ne cessent d’enchanter le public qui répond toujours présent avec ferveur et engouement !Auteur, Compositeur, Interprète, François Feldman, l’un des plus grands artistes de la variété française.Plusieurs fois n°1 au TOP 50 !Sur scène que des tubes incontournables :Valses de Vienne / Joue Pas / Petit Frank / Joy /J’ai Peur / J’aurai voulu te dire / C’est toi qui m’a fait / Le Mal de Toi /Rien que pour Toi … Ainsi que des titres de son dernier album « L’ORIGINE ».

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84