François-Frédéric Guy Domaine Pommery, salle Louise Reims

François-Frédéric Guy

Domaine Pommery, salle Louise 5 Place du Général Gouraud Reims Marne

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 19:00:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Tout public

François-Frédéric Guy rassemble trois piliers du répertoire pianistique, explorant des esthétiques différentes mais complémentaires, dans un programme magnifique et exigeant qui illustre toute la richesse et la diversité du langage pianistique entre classicisme, romantisme et impressionnisme.

FRANZ LISZT (1811-1886)

Bénédiction de Dieu dans la Solitude (extraits des Harmonies poétiques et religieuses)

MAURICE RAVEL (1875-1937)

Jeux d’eau

Une barque sur l’Océan (extrait des Miroirs)

Alborada del Gracioso (extrait des Miroirs)

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Sonate pour piano n°21 en do majeur, op.53 Waldstein .

Domaine Pommery, salle Louise 5 Place du Général Gouraud Reims 51100 Marne Grand Est

English : François-Frédéric Guy

L’événement François-Frédéric Guy Reims a été mis à jour le 2025-12-04 par Reims Tourisme & Congrès