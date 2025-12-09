François-Frédéric Guy Domaine Pommery, salle Louise Reims
François-Frédéric Guy
Domaine Pommery, salle Louise 5 Place du Général Gouraud Reims Marne
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2025-12-09 19:00:00
fin : 2025-12-09
2025-12-09
Tout public
François-Frédéric Guy rassemble trois piliers du répertoire pianistique, explorant des esthétiques différentes mais complémentaires, dans un programme magnifique et exigeant qui illustre toute la richesse et la diversité du langage pianistique entre classicisme, romantisme et impressionnisme.
FRANZ LISZT (1811-1886)
Bénédiction de Dieu dans la Solitude (extraits des Harmonies poétiques et religieuses)
MAURICE RAVEL (1875-1937)
Jeux d’eau
Une barque sur l’Océan (extrait des Miroirs)
Alborada del Gracioso (extrait des Miroirs)
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Sonate pour piano n°21 en do majeur, op.53 Waldstein .
