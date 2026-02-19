François Godard (-Mot manquant-) La Passerelle salle de spectacle des Vallées du Clain Nouaillé-Maupertuis Samedi 7 mars, 20h30 15€ ou 10€ réduit

Récit, chant et guitare par François Godard dans le cadre du festival quand on conte.

La presse en parle : « _Le deuil d’un enfant, c’est l’histoire douloureuse racontée avec brio par l’artiste poitevin François Godard. Un spectacle au récit puissant. La palette des émotions est très large. On passe des larmes au rire. Sur un thème tabou, la mort d’un enfant._ » france3 nouvelle aquitaine.

Quand on perd ses parents, on est orphelin.e. Quand on perd son amour, on est veuf.ve. Quand on perd son enfant, c’est quoi le mot ? Comment, quand on est un artiste de la parole, affronter un indicible qui n’a même pas de nom… ? En mêlant récit intime à la première personne, chansons de création, explorations scéniques, rituels et contes traditionnels sur la mort et le deuil, François Godard tente de trouver quelque chose à répondre à ces étranges questions. Même s’il n’y a pas de vraie réponse, quelque chose qui ne soit pas rien, qui parle de notre commune humanité, de notre vivant fragile et précieux, quelque chose qui interroge les limites poreuses entre le spectacle et le sacré, entre le partage de la douleur intime et la reconstruction collective…

Conte et musique. Durée 1h30. Conseillé dès 15 ans. Programmation association QOC [28éme festival Quand On conte](http://quandonconte.free.fr) en accord avec la cie A la Lueur des Contes.

Billetterie en ligne [https://www.vostickets.net/LA_PASSERELLE](https://www.vostickets.net/LA_PASSERELLE) ou sur place 1h avant (il reste des places).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T22:00:00.000+01:00

1

http://www.vostickets.net/LA_PASSERELLE http://quantonconte.free.fr 0622712581

La Passerelle salle de spectacle des Vallées du Clain 1 rue du stade 86340-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne



