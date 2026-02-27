François Godard Mot manquant La Passerelle salle de spectacle Nouaillé-Maupertuis

François Godard Mot manquant

La Passerelle salle de spectacle 1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

En mêlant récit intime à la première personne, chansons de création, explorations scéniques, rituels et contes traditionnels sur la mort et le deuil, François Godard fait de ce spectacle un inoubliable partage aussi intime qu’universel. Vous en sortirez émus, bousculés, différents mais debout.

La presse en parle Le deuil d’un enfant, c’est l’histoire douloureuse racontée avec brio par l’artiste poitevin François Godard. Un spectacle au récit puissant. La palette des émotions est très large. On passe des larmes au rire. Sur un thème tabou, la mort d’un enfant. france3 nouvelle aquitaine.

Une programmation association QOC dans le cadre du 28éme festival Quand On conte en accord avec la compagnie A la Lueur des Contes. Conte et musique. Durée 1h30. Conseillé dès 15 ans. Billetterie en ligne https://www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou sur place 1h avant (il reste des places). .

La Passerelle salle de spectacle 1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : François Godard Mot manquant

L’événement François Godard Mot manquant Nouaillé-Maupertuis a été mis à jour le 2026-02-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne