FRANCOIS GUEDON – ESPACE GERSON Lyon

FRANCOIS GUEDON Début : 2025-12-26 à 20:30. Tarif : – euros.

Affaire Guédon : le procès vire au spectacle.“Je voulais juste faire rire !” c’est sur cet aveu maladroit que s’ouvre le procès de François Guédon. Le ministère public s’insurge et accuse : « Vous ne respectez donc rien ? Ni les grands auteurs, ni les philosophes, ni même la religion, M. Guédon ? »,Alliant l’intelligence à la vanne et la démonstration à la parole, le comique clame son innocence et prône le mélange des cultures. Acculé par les questions du président du Tribunal, il ironise : “Le seul qui puisse réconcilier Racine et Nabilla, c’est moi ! “.Tollé dans la salle. Face aux bien-pensants qui le somment de s’excuser, le saltimbanque s’écrie alors : “Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien !”, s’attirant les foudres de l’assistance et des fans d’Edith Piaf venues en nombre.A l’issue de cette audience mouvementée, on s’interroge. Derrière ses pitreries, le but inavoué de François Guédon ne serait-il pas plutôt de nous faire réfléchir ?

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69