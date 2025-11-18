FRANÇOIS GUÉDON PART EN CAMPAGNE l’Estrade Bordeaux

FRANÇOIS GUÉDON PART EN CAMPAGNE Mardi 16 décembre, 20h30 l’Estrade Gironde

SUR INSCRIPTION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-16T20:30:00 – 2025-12-16T22:00:00

Fin : 2025-12-16T20:30:00 – 2025-12-16T22:00:00

Après “Le Procès Guédon” qu’il a joué à Paris au Palais des Glaces mais aussi partout en France, en Belgique et même en Suisse au prestigieux festival de Montreux, François Guédon revient avec un nouveau spectacle : dans une France en crise politique permanente François Guédon s’attaque avec impertinence au concept d’identité française.

Ouverture des portes à 19h30.

Début du spectacle à 20h30.

L’Estrade, 137 Rue des terres de borde (en face du 126), 33800 Bordeaux

l’Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/francois-guedon-part-en-campagne-rodage »}]

François Guédon revient avec un nouveau spectacle : dans une France en crise politique permanente François Guédon s’attaque avec impertinence au concept d’identité française. FRANÇOIS GUÉDON STAND UP