FRANÇOIS GUÉDON PART EN CAMPAGNE l’Estrade Bordeaux

FRANÇOIS GUÉDON PART EN CAMPAGNE Mardi 16 décembre, 20h30 l’Estrade Gironde
SUR INSCRIPTION
Après “Le Procès Guédon” qu’il a joué à Paris au Palais des Glaces mais aussi partout en France, en Belgique et même en Suisse au prestigieux festival de Montreux, François Guédon revient avec un nouveau spectacle : dans une France en crise politique permanente François Guédon s’attaque avec impertinence au concept d’identité française.
Ouverture des portes à 19h30.
Début du spectacle à 20h30.
L’Estrade, 137 Rue des terres de borde (en face du 126), 33800 Bordeaux
