FRANÇOIS GUÉDON PART EN CAMPAGNE [RODAGE] l’Estrade Bordeaux

FRANÇOIS GUÉDON PART EN CAMPAGNE [RODAGE] l’Estrade Bordeaux mardi 28 octobre 2025.

FRANÇOIS GUÉDON PART EN CAMPAGNE [RODAGE] 28 octobre – 16 décembre, certains mardis l’Estrade Gironde

Tarif Plein: 10€ / Tarif réduit: 8€ / Tarif CARTE JEUNE BORDEAUX MÉTROPOLE: 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-28T20:30:00+01:00 – 2025-10-28T22:00:00+01:00

Fin : 2025-12-16T20:30:00+01:00 – 2025-12-16T22:00:00+01:00

Après “Le Procès Guédon” qu’il a joué à Paris au Palais des Glaces mais aussi partout en France, en Belgique et même en Suisse au prestigieux festival de Montreux, François Guédon revient avec un nouveau spectacle : dans une France en crise politique permanente François Guédon s’attaque avec impertinence au concept d’identité française.

Ouverture des portes: 19H30

Début du spectacle et fermeture des portes: 20H30



Nous avons à cœur d’accueillir tous les publics. La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite — contactez-nous pour toute question ou besoin d’accompagnement spécifique.

L’Estrade 137 Rue des Terres de Borde (en face du 126), Parvis de Belcier, Gare de Bordeaux Saint-Jean 33800 Bordeaux.

l’Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/francois-guedon-part-en-campagne-rodage »}]

Après “Le Procès Guédon” qu’il a joué partout en France, en Belgique et même en Suisse au prestigieux festival de Montreux, François Guédon revient avec un nouveau spectacle