FRANÇOIS MALLET THEATRE DU MARAIS Paris

FRANÇOIS MALLET Début : 2026-01-24 à 18:00. Tarif : – euros.

« FRANÇOIS MALLET – HEUREUX SOIENT LES FÊLÉS »Lieu actuel : Théâtre du Marais, 37, rue Volta, 75003 ParisRubrique : One man show (durée 60 mn)Accroche : Et si on faisait de notre santé mentale notre priorité ? Si on aimait enfin nos fêlures ?Descriptif :Et si on faisait de notre santé mentale notre priorité ? Si on aimait enfin nos fêlures ?François s’est laissé transcender par les siennes. Bipolaire, gay et patineur artistique, c’est avec humour et une sincérité désarmante qu’il nous livre ses chutes et ses coups d’éclat.Vous y retrouverez les rêves fous, les moments où l’on croit l’être et ces personnages tendres ou détonnants qui font rire autant que grimacer. La folle envie d’être toujours plus soi. Vous y retrouverez sûrement des connaissances. C’est peut-être même un peu votre histoire. Dans les deux cas, n’agissez pas seul.e. Heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière ! Artiste : François MalletMise en scène : Quentin Amiot

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris 75