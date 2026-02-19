François Martin de Vitré, apothicaire aventurier Ciné Roch Guémené-sur-Scorff

François Martin de Vitré, apothicaire aventurier

Ciné Roch 13 Rue Saint-Roch Guémené-sur-Scorff Morbihan

Début : 2026-03-29 10:30:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

2026-03-29

2026-03-29

Comment une association de marchands de Saint-Malo et de Vitré ont ouvert la porte des Indes aux Français du temps d’Henri IV. Conférence de Michel Piriou. .

Ciné Roch 13 Rue Saint-Roch Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04

