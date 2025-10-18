François Martinez Enfin … moi Cholet

François Martinez Enfin … moi

81 Place Travot Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 21:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16 2026-01-17

Après des années passées à se cacher derrière son costume de magicien, François Martinez décide de tomber le masque et de se révéler tel qu’il est vraiment.

Dans ce spectacle sincère et mordant, François s’attaque au sujet qui l’effraie le plus lui-même. Avec beaucoup d’autodérision, il nous invite à réfléchir sur nos propres choix de vie, ces fameuses “bonnes questions” qu’on commence enfin à se poser quand on arrête de courir après le temps. Il prouve qu’à 45 ans, on peut apprendre à s’aimer… sans artifice et que, parfois, après s’être perdu et cherché, on finit par se trouver pour de bon.

Et cette fois, il ne vous demandera pas de penser à une carte.

​Ou alors juste une ou deux fois parce qu’on a beau être enfin soi, on ne se refait pas à 100%. .

81 Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 23 43 contact@lebalcon-cholet.com

