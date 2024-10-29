François Moncla, passaire d’umanitat + Débat Cinéma La Lanterne Bègles

François Moncla, passaire d’umanitat + Débat Mardi 29 octobre 2024, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif unique : 5€

Le film

Ce film dresse le portrait de François Moncla, l’une des légendes du rugby français. Né en 1932 à Louvie-Juzon, en Vallée d’Ossau, il a été 31 fois sélectionné en équipe de France entre 1956 et 1961 dont 18 fois avec le brassard de capitaine, meilleur marqueur d’essais de la première tournée de l’équipe nationale en Afrique du Sud en 1958, vainqueur de 3 tournois des Cinq nations en 1959, 1960 et 1961, deux fois champion de France comme capitaine du Racing en 1959 et de la Section Paloise en 1964. Mais au-delà du sportif, ce film évoque l’homme et le militant, ses années de jeunesse, son attachement à la vallée d’Ossau, ses idées et ses engagements politiques, syndicaux, sociaux et associatifs. Passeur d’humanité, membre du PCF et de la CGT, François Moncla a toujours été soucieux de la justice sociale, de l’intérêt collectif et du bien commun.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Séance en occitan sous-titré en français suivie d’une rencontre dans le cadre de la 13e édition de Mascaret, le festival occitan de Bordeaux. cinéma bègles