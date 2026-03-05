François Morellet. 100 pour cent Le Centre Pompidou-Metz Metz

François Morellet. 100 pour cent

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 00:00:00

fin : 2026-04-06

2026-04-03 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-02 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05

Le Centre Pompidou-Metz rend hommage à François Morellet (1926-2016) à travers une rétrospective inédite, la plus vaste jamais consacrée à l’artiste, réunissant cent oeuvres traversant plus de soixante-dix ans de création.

Peintre de la règle et du désordre, Morellet incarne la tension entre la rigueur géométrique et la jubilation du hasard. De ses premiers tableaux figuratifs à ses expérimentations lumineuses, l’exposition révèle un esprit libre, ironique, oscillant entre l’ordre mathématique et la déraison optique. Nourri par Max Bill, inspiré par l’Alhambra, il invente un art concret a#ranchi de toute expressivité, bientôt ouvert à la vibration du regard et au jeu des perceptions.

Cette exposition s’inscrit dans 100 x Morellet, un vaste programme national initié par le Centre Pompidou, à l’occasion du centenaire de la naissance de l’artiste. Ce projet d’envergure se déploie dans toute la France à travers des accrochages inédits, des redécouvertes d’œuvres figurant dans les collections et dans l’espace public, ainsi qu’un ensemble de rencontres, conférences et un colloque international. L’objectif réinterroger l’héritage de Morellet, sa place dans l’histoire de l’art, son rapport au patrimoine et à l’architecture, et l’influence qu’il continue d’exercer sur les artistes contemporains.Tout public

The Centre Pompidou-Metz pays tribute to François Morellet (1926-2016) with an unprecedented retrospective, the largest ever devoted to the artist, bringing together one hundred works spanning more than seventy years of creation.

A painter of rules and disorder, Morellet embodies the tension between geometric rigor and the jubilation of chance. From his first figurative paintings to his luminous experiments, the exhibition reveals a free, ironic spirit, oscillating between mathematical order and optical madness. Nurtured by Max Bill and inspired by the Alhambra, he invented a concrete art free of all expressivity, soon open to the vibration of the gaze and the play of perceptions.

This exhibition is part of 100 x Morellet, a vast national program initiated by the Centre Pompidou to mark the centenary of the artist’s birth. This large-scale project is being rolled out across France, with new exhibitions, rediscoveries of works in the collections and in public spaces, as well as a series of meetings, conferences and an international symposium. The aim is to re-examine Morellet’s legacy, his place in art history, his relationship with heritage and architecture, and the influence he continues to exert on contemporary artists.

