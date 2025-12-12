François Poitou & Pumpkin + JuBen + Efaybee – Saison Pannonica Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-11 20:30 –

Gratuit : non 5 € à 15 € en prévente : Plein : 15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle : 11 € / Très Réduit : 5 €L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :En ligne sur pannonica.comÀ la billetterie du Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h) Tout public

Concerts debout François Poitou & Pumpkin : François Poitou et la rappeuse Pumpkin proposent un univers énergique où l’improvisation jazz se mêle aux textes rappés. Il est un contrebassiste issu d’un jazz aérien contemplatif et un compositeur reconnu pour ses talents d’écriture, elle est connue pour ses punchlines chirurgicales bien senties et ironiques, ainsi que son implication dans des projets d’empowerment dans et par le rap, le dernier en date étant Grand Bruit. Les textes sont tantôt sombres, tantôt lumineux, les arrangements sophistiqués et le résultat exaltant ! Le duo crée une symbiose entre jazz moderne et boom-bap français, mais il ne s’agit pas d’une fusion mais bien de morceaux de jazz contemporain. À la manière d’Ambrose Akimusire, mais dans un style plus organique, la voix est vue comme faisant partie des instruments.> Pumpkin, rap / Olivier Laisney, trompette / Maxime Berton, sax ténor / François Poitou, basse, contrebasse / Stéphane Adsuar, batterie JuBen : JuBen, c’est l’union de Chilly Jay et Bassline, deux amis qui se sont rencontrés dans les studios de la radio Prun’. Nés sur les dancefloors nantais des années 2000, ils partagent un amour profond pour les grooves authentiques, les vinyles et les ambiances généreuses. Leurs orientations musicales ? Une fusion organique et ensoleillée de jazz, de funk, de hip-hop. Efaybee : Reconnu comme une des cinq disciplines de la culture hip hop, le beat boxing consiste à faire de la musique ou des rythmes en imitant, uniquement avec la bouche, des instruments. Efaybee est réputé pour sa maîtrise des techniques de beatbox contemporaines, notamment le reverse scratch, les basses inward/outward ou encore les lipsrolls. Il combine puissance, musicalité, originalité et présence scénique dans ses concerts. Ouverture des portes à 20h – Concert à 20h30

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 10 10 https://www.pannonica.com/