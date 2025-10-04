François Poitou Quintet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

François Poitou Quintet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris vendredi 3 octobre 2025.

Ce nouveau répertoire, plus folk et plus lumineux, comprend quelques reprises (Jim Croce, Simon and Garfunkel). À travers les années (depuis 2016) ce groupe a su créer un son et un univers particulier, les compositions de François Poitou sont sublimées par la virtuosité de ses compagnons de jeu.

“A l’heure où il n’a jamais été aussi facile de « faire un disque », François Poitou a eu la sagesse de proposer une vraie histoire, en onze chapitres, tous finement ourlés, tous reliés par une chaîne secrète et ramassés sur le principal objet de la musique : faire naître l’émotion et non tenter de la décrire.” Bruno Guermonprez, journaliste

Bastien Ribot : violon

Aude Marie Duperret : alto

Robby Marshal : saxophone soprano, clarinette basse

Misja Fitzgerald Michel : guitare

François Poitou : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, folk – Le quintet de François Poitou présente son nouveau disque « Old folks » publié en 2025 chez Yovo Music / Inouïe. Après 2 albums largement salués par la critique, François Poitou revient avec la même formation et cet univers « jazz de chambre » qui l’a fait connaître.

Le vendredi 03 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 03 octobre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T00:30:00+02:00

fin : 2025-10-04T01:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-03T19:30:00+02:00_2025-10-03T20:30:00+02:00;2025-10-03T21:30:00+02:00_2025-10-03T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/