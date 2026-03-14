FRANÇOIS POITOU QUINTET OLD FOLKS FESTIVAL MUSISC

Saint-Chinian Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Du 17 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

Du 17 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

Pour son troisième album, toujours accompagné de son quintet, François Poitou réunit jazz, musique de chambre et folk dans une atmosphère douce et intime. “Old Folks” respire à travers des mélodies simples, des pizzicati pétillants et des mouvements qui rappellent la danse d’un accordéon ou la profondeur d’un blues.

Maxime Berton clarinette basse, saxophone soprano

Federico Casagrande guitare

Bastien Ribot violon

Aude Marie Duperret alto

François Poitou contrebasse, composition.

Verre de l’amitié offert par Mas Champart.

https://www.youtube.com/watch?v=e0g5cHK2fs8 .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29

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English :

From July 17 to 24, experience the MUSISC music festival in Saint-Chinian!

Between the cloister garden, the church and the abbey church of Saint-Chinian, enjoy the sound of guitars, organs and pianos!

L’événement FRANÇOIS POITOU QUINTET OLD FOLKS FESTIVAL MUSISC Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN