François Ripoche Quartet BELLE DE JOUR Nantes

François Ripoche Quartet BELLE DE JOUR Nantes samedi 30 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-30 19:30 – 21:00

Gratuit : non

François Ripoche réunit un casting de luxe pour un programme qui célèbre l’esprit festif du jazz des origines et les improvisations collectives.La musique que joue le quartet n’est pas (seulement) la leur puisqu’il s’agit de standards, ce territoire aux frontières floues, ou se rassemblent voix défuntes et voix nouvelles, lieu de communion de la musique populaire, du jazz passé et du jazz à venir.Innombrables sont les ombres qui s’étendront lors de cette soirée, des géants bien sûr, comme Stan Getz, Dexter Gordon, We Montgomery, Thelonius Monk….. Mais aussi les ombres des centaines de musiciens qui avant ou après Sinatra, Billie Holliday ou encore Coleman Hawkins, ont joué ou chanté les classiques de Broadway.Ces ombres ne sont ni menaçantes, écrasantes, elles accueillent, abritent, babillent ou déclament, appellent au dialogue. Une conversation érudite et simple, humble, sans soumission, émouvante et douce.Une soirée jazz de haut vol, certes, mais pour toutes et tous !Vidéo

BELLE DE JOUR Nantes 44000