François Staal Lieu-dit LA CALANQUE Saint-Fargeau
François Staal Lieu-dit LA CALANQUE Saint-Fargeau vendredi 26 juin 2026.
François Staal
Lieu-dit LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Chanson rock et autres mots volants, poésie électrique insolite et engagée.
Bar & restauration sur place parking zone de baignade .
Lieu-dit LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : François Staal
L’événement François Staal Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-03-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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