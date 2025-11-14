François Truffaut et la saga Antoine Doinel Bibliothèque André Malraux Paris

François Truffaut et la saga Antoine Doinel Bibliothèque André Malraux Paris vendredi 14 novembre 2025.

Véronique Bonnet et Grégory Chadufau, tout deux professeurs en classes préparatoires au Lycée Janson de Sailly aborderont les débuts de l’œuvre de François Truffaut par le biais de la saga d’Antoine Doinel. Personnage de fiction Jean-Pierre Léaud tient le premier rôle des cinq premiers films du réalisateur.

Après une brève présentation du cinéaste, nous présenterons les films, par ordre chronologique : des Quatre Cents Coups, à Antoine et Colette, Baisers volés, Domicile conjugal, et enfin L’Amour en fuite

Notre fil rouge sera le thème du jugement.

Nous finirons avec « La Nuit américaine » dans lequel Truffaut, autrefois critique de cinéma, expose et assume sa fragilité de cinéaste :

« Tout le monde a peur d’être jugé mais dans [son] métier le jugement fait partie de la vie. »

Le vendredi 14 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation conseillée au 01 45 44 53 85 ou à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Public adultes.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr