François Villon. Charles d’Orléans : lectures en musique Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris jeudi 4 décembre 2025.

En écho à l’exposition que la BHVP consacre au cimetière et à la Danse macabre des Innocents, la bibliothèque vous invite à une soirée de lectures en musique.

Le récitant Pascal Monge fera entendre les mots de François Villon, dont le Testament évoque les charniers du cimetière, ainsi que la célèbre Ballade des pendus.

Résonneront aussi les poèmes de Charles d’Orléans, prince-poète, protecteur de Villon et grand-oncle de Diane d’Angoulême, bâtisseuse de l’hôtel de Lamoignon – aujourd’hui siège de la Bibliothèque historique.

La lecture sera accompagnée par les musiciens de Maria-Lucia Barros, claveciniste, pour compléter cette plongée dans le 15e siècle.

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris