François-Xavier Poizat Piano en Valois 2025 Théâtre d’Angoulême Angoulême

François-Xavier Poizat Piano en Valois 2025

Théâtre d’Angoulême Av. des Maréchaux Angoulême Charente

D’origine suisse, française et chinoise, le pianiste François-Xavier Poizat se distingue par une carrière internationale amorcée à 12 ans grâce à Martha Argerich.

Théâtre d’Angoulême Av. des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr

English :

Of Swiss, French and Chinese origin, pianist François-Xavier Poizat has distinguished himself with an international career that began at the age of 12 with Martha Argerich.

German :

Der Pianist François-Xavier Poizat, der schweizerischer, französischer und chinesischer Abstammung ist, zeichnet sich durch eine internationale Karriere aus, die er mit 12 Jahren dank Martha Argerich begonnen hat.

Italiano :

Di origine svizzera, francese e cinese, il pianista François-Xavier Poizat vanta una carriera internazionale iniziata all’età di 12 anni con Martha Argerich.

Espanol :

De origen suizo, francés y chino, el pianista François-Xavier Poizat tiene una carrera internacional que comenzó a los 12 años con Martha Argerich.

