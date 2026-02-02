Françoise raconte… Contes Kamishibaï Carsac-Aillac
Françoise raconte… Contes Kamishibaï
La médiathèque de Carsac-Aillac propose une séance de contes Kamishibaï animée par Françoise. Un moment de découverte et d’imaginaire autour d’histoires racontées à l’aide d’un théâtre d’images, pour petits et grands.
Vendredi 13 février à 15h
Médiathèque de Carsac-Aillac
Gratuit et sur inscription.
Renseignements 05 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr .
Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr
