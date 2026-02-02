Françoise raconte… Contes Kamishibaï

Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Françoise raconte… Contes Kamishibaï

La médiathèque de Carsac-Aillac propose une séance de contes Kamishibaï animée par Françoise. Un moment de découverte et d’imaginaire autour d’histoires racontées à l’aide d’un théâtre d’images, pour petits et grands.

Vendredi 13 février à 15h

Médiathèque de Carsac-Aillac

Gratuit et sur inscription.

Renseignements 05 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr .

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Françoise raconte… Contes Kamishibaï

L’événement Françoise raconte… Contes Kamishibaï Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-01-30 par OT du pays de Fénelon