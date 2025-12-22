Françoise Thuillier, Grande salle des Ormeaux Jard-sur-Mer
Françoise Thuillier, Grande salle des Ormeaux Jard-sur-Mer vendredi 6 février 2026.
Françoise Thuillier
Grande salle des Ormeaux 2 Rue des Abbès Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 14:00:00
fin : 2026-02-06 18:30:00
Date(s) :
2026-02-06
.
Grande salle des Ormeaux 2 Rue des Abbès Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 50 23 13 22 Lesamisdejard@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Françoise Thuillier Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral