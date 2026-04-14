Françoise vous ouvre son jardin et vous fera partager expérience,passion et astuces, Jardin de Françoise, Pierres

Françoise vous ouvre son jardin et vous fera partager expérience,passion et astuces 6 et 7 juin Jardin de Françoise Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T08:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Je serai ravie de vous accueillir dans mon petit paradis.Dans cette terre caillouteuse d’Eure et Loir. Vous pourrez découvrir arbres, arbustes, succulentes, Aeonium de collection agrémenté d’un petit bassin, doux bruits du clapotis de la fontaine et du chant des oiseaux et du sourire de sa propriétaire heureuse

Jardin de Françoise 20 rue de la Grappe 28130 Pierres Pierres 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 07 86 47 62 77 Jardin ornemental sur 600 m2, aménagé dans un style libre : arbres, arbustes, bassin avec nénuphars et poissons, collection de succulentes, vivaces rares, parfois exotique, parfois anglais, parfois même asiatique donnant une succession de scènes pleines de poésie à ce jardin romantique tenu par une passionnée.

Je serai ravie de vous accueillir dans mon petit paradis.Dans cette terre caillouteuse d’Eure et Loir. Vous pourrez découvrir arbres, arbustes, succulentes, Aeonium de collection agrémenté d’un petit…

©Françoise marechal