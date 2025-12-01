Frangins Lindecker Les Extraventures de Noël

rue Kageneck Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Deux Extraventuriers se lancent à la recherche du Père Noël afin de lui remettre une lettre de leur grand-père. D’indices en recherches ils traverseront le globe !

Deux Extraventuriers se lancent à la recherche du Père Noël afin de lui remettre une lettre de leur grand-père. D’indices en recherches ils traverseront le globe, passant par la Martinique, l’Everest, la Lettonie, Bamako ou encore Hawaï.

Ils dégusteront des rollmops, approcheront un gros barbu en maillot de bain, rencontreront un sorcier, un yéti rose et même l’amour, mais… trouveront-ils le Père Noël ?

Dès 3 ans. .

rue Kageneck Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40

English :

Two Extraventurers set out to find Santa Claus and deliver a letter from their grandfather. From clues to searches, they cross the globe!

L’événement Frangins Lindecker Les Extraventures de Noël Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller