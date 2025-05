Frangments Exposition de l’Atelier des Chauvauds – Médiathèque Lucien Deschamps Champniers, 7 juin 2025 07:00, Champniers.

Charente

Frangments Exposition de l’Atelier des Chauvauds Médiathèque Lucien Deschamps 45 Rue des Bouvreuils Champniers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-07

Venez découvrir « Fragments » la nouvelle exposition annuelle.

Composer de différentes techniques contemporaine d’art. Venez découvrir les travaux de passionnés d’art plastique.

.

Médiathèque Lucien Deschamps 45 Rue des Bouvreuils

Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine atelierdeschauvauds@outlook.fr

English :

Come and discover « Fragments » the new annual exhibition.

Composed of different contemporary art techniques. Come and discover the work of art lovers.

German :

Kommen Sie und entdecken Sie « Fragments », die neue Jahresausstellung.

Komponiert aus verschiedenen zeitgenössischen Kunsttechniken. Entdecken Sie die Arbeiten von Liebhabern der bildenden Kunst.

Italiano :

Venite a scoprire « Frammenti », la nuova mostra annuale.

Composta da diverse tecniche d’arte contemporanea. Venite a scoprire il lavoro degli amanti dell’arte.

Espanol :

Venga a descubrir « Fragmentos », la nueva exposición anual.

Compuesta por diferentes técnicas de arte contemporáneo. Venga a descubrir el trabajo de los amantes del arte.

L’événement Frangments Exposition de l’Atelier des Chauvauds Champniers a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême