FRANJO

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Il vous a sûrement fait rire sur internet, vous allez rire au moins 20 fois plus si vous venez voir son spectacle !

Une heure de nectar de blagues, travaillées depuis de longues années. Vous l’avez peut-être déjà aperçu dans des scènes parisiennes comme le Paname Art Café, au Jamel Comedy club, ou en première partie de Paul Mirabel, où Franjo rôde des parties de son spectacle pour vous réserver le meilleur. Une heure pour vous parler de lui, de son ex, de Melun, et d’autres sujets de société avec beaucoup d’ironie. Une heure qui passe souvent trop vite vous ne serez pas déçus. Vous ne sortirez pas plus mature de ce spectacle, mais plus heureux.

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

English :

He may have made you laugh on the Internet, but you’ll laugh at least 20 times more if you come and see his show!

An hour of nectar jokes, developed over many years. You may already have seen him on Parisian stages such as the Paname Art Café, at the Jamel Comedy club, or opening for Paul Mirabel, where Franjo lurks parts of his show to ensure you get the best. An hour to talk about himself, his ex, Melun and other social issues with a lot of irony. An hour that often passes too quickly: you won’t be disappointed. You won’t come out of this show any more mature, but you’ll come out happier.

L’événement FRANJO Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS