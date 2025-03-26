FRANJO – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

FRANJO Début : 2026-03-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Il vous a sûrement fait rire sur internet, vous allez rire au moins 20 fois plus si vous venez voir son spectacle !Une heure de nectar de blagues, travaillées depuis de longues années.Vous l’aurez peut être déjà aperçu dans des scènes parisiennes comme le Paname Art Café, au Jamel Comedy club, ou en première partie de Paul Mirabel, où Franjo rôde des parties de son spectacle pour vous réserver le meilleur.Une heure pour vous parler de lui, de son ex, de Melun, et d’autres sujets de société avec beaucoup d’ironie.Une heure qui passe souvent trop vite : vous ne serez pas déçus.Vous ne sortirez pas plus mature de ce spectacle,mais plus heureux.A Savoir :Par mesure de sécurité, l’accès est refusé aux enfants de moins de 1 an pour protéger leur ouïe.Réservation pour les personnes en situation de handicap : ce@lesdernierscouches.com

Vous pouvez obtenir votre billet ici

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69