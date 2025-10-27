Franjo Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 20:30 –

Gratuit : non 35 € 35 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/franjo.html Tout public

One man show Franjo vous a sûrement fait rire sur internet, vous allez rire au moins 20 fois plus si vous venez voir son spectacle !Une heure de nectar de blagues, travaillées depuis de longues années. Vous l’aurez peut-être déjà aperçu sur des scènes parisiennes comme le Paname Art Café, le Jamel Comedy club, ou en première partie de Paul Mirabel, où Franjo rôde des parties de son spectacle pour vous réserver le meilleur.Une heure pour vous parler de lui, de son ex, de Melun, et d’autres sujets de société avec beaucoup d’ironie. Une heure qui passe souvent trop vite : vous ne serez pas déçu. Vous ne sortirez pas plus mature de ce spectacle, mais plus heureux. Représentation dans l’auditorium 800 :samedi 11 avril 2026 à 17h et à 20h30

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/franjo.html