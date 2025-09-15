Franjo Humour Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas

Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas Finistère

Début : 2026-01-25 11:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Une heure de nectar de blagues, travaillées depuis de longues années. Vous l’aurez peut-être déjà aperçu dans des scènes parisiennes comme le Paname Art Café, au Jamel Comedy Club, ou en première partie de Paul Mirabel, où il rôde des parties de son spectacle pour vous réserver le meilleur. Une heure pour vous parler de lui, de son ex, de Melun et d’autres sujets de société avec beaucoup d’ironie. Une heure qui passe souvent trop vite vous ne serez pas déçus.

Informations pratiques

Durée 1h.

Placement libre, assis.

Réservation recommandée. .

Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30

