Franjo Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Franjo

Samedi 7 février 2026 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Avec un style unique qui mêle observations quotidiennes et surréalisme, Franjo s’est imposé comme un incontournable de la scène comique française.

Son spectacle promet une dose généreuse d’humour, où ses réflexions sur le monde moderne et des anecdotes personnelles savamment dosées s’entremêlent pour offrir une expérience à la fois divertissante et introspective. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@cepacsilo-marseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With a unique style that blends everyday observations with surrealism, Franjo has established himself as a fixture on the French comedy scene.

L’événement Franjo Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille