Franjo Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Franjo

Samedi 7 février 2026 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Découvrez Franjo à Marseille dans son one-man-show ! Un spectacle d’ humour pour rire et se divertir !

Il vous a sûrement fait rire sur internet, vous allez rire au moins 20 fois plus si vous venez voir son spectacle !



Une heure de nectar de blagues, travaillées depuis de longues années.



Vous l’aurez peut être déjà aperçu dans des scènes parisiennes comme le Paname Art Café, au Jamel Comedy club, ou en première partie de Paul Mirabel, où Franjo rôde des parties de son spectacle pour vous réserver le meilleur.



Une heure pour vous parler de lui, de son ex, de Melun, et d’autres sujets de société avec beaucoup d’ironie.



Une heure qui passe souvent trop vite vous ne serez pas déçus.



Vous ne sortirez pas plus mature de ce spectacle, mais plus heureux.



un spectacle présenté par Nuts Productions .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 00 00 billetterie@cepacsilo-marseille.fr

English :

Discover Franjo in Marseille in his one-man show! A comedy show for laughter and entertainment!

