JE M’APPELLE Asher LEV – SALLE POLYVALENTE Bourgoin Jallieu

JE M’APPELLE Asher LEV Début : 2026-03-03 à 20:30. Tarif : – euros.

La religion, l’art, l’éducation familiale et sociale opposée à ce qui nous passionne.Dans le Brooklyn d’après-guerre, Asher Lev veut devenir peintre à tout prix, contre la volonté de sa famille, de sa communauté et de ses traditions.Asher Lev dessine comme il respire. L’histoire d’un jeune juif orthodoxe de Brooklyn, qui, aux portes du monde prodigieux de l’art, devra choisir : obéir aux exigences des siens et à son éducation religieuse, ou s’abandonner à son destin exceptionnel. Une pièce sur les affres de la création et les déchirements intimes, culturels et spirituels.« En tant qu’artiste, tu n’es responsable de rien, ni de personne, si ce n’est de toi et de ta vérité. » Pour la première fois sur scène, l’adaptation française de la pièce à succès d’Aaron Posner tirée du roman de Chaïm Potok.Pièce de Aaron Posner adaptée du roman de Chaïm PotokAdaptation française & Mise en scène : Hannah Jazz MertensInterprétation : Guillaume Bouchède, Stéphanie Caillol, Martin Karmann ou Benoit Chauvin

SALLE POLYVALENTE 92 AVENUE PROFESSEUR TIXIER 38300 Bourgoin Jallieu 38