FRANK BEERMANN HALLE AUX GRAINS Toulouse

FRANK BEERMANN

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 68 EUR

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-11 21:30:00

2026-04-10

Imaginez un voyage musical à travers la vie de Robert Schumann, un compositeur dont l’âme romantique a laissé une empreinte indélébile.

Il a créé quatre symphonies en seulement 10 ans, chacune portant la marque de son style si particulier. Ces œuvres, toutes dans le plus pur esprit romantique, nous invitent à explorer les profondeurs de ses sentiments et de sa créativité. Aujourd’hui, nous avons la chance d’écouter cette aventure orchestrale sous la direction de Frank Beermann, il nous propose une lecture unique, répartie en deux soirées, dans l’ordre chronologique de leur composition — un choix qui nous permet de suivre Schumann dans son évolution, de la célébration du Printemps à celle du Rhin, ce fleuve sacré qui a tant inspiré le compositeur. Ce fleuve puissant qui, en 1854, a été le théâtre d’un moment de délire où Schumann s’est précipité dans ses eaux, emporté par ses émotions. 8 .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 09 00

English :

Imagine a musical journey through the life of Robert Schumann, a composer whose romantic soul left an indelible mark.

German :

Stellen Sie sich eine musikalische Reise durch das Leben von Robert Schumann vor, einem Komponisten, dessen romantische Seele einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen hat.

Italiano :

Immaginate un viaggio musicale attraverso la vita di Robert Schumann, un compositore la cui anima romantica ha lasciato un segno indelebile.

Espanol :

Imagine un viaje musical a través de la vida de Robert Schumann, un compositor cuya alma romántica dejó una huella indeleble.

