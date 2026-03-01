FRANKENSTEIN Rue des Capucins Cazères

FRANKENSTEIN

Rue des Capucins CINEMA-THEATRE LES CAPUCINS Cazères Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 21:20:00

Date(s) :

2026-03-27

C’est la première pièce de la saison Un Printemps au Théâtre en Coeur de Garonne 2026 proposé par Avancez Culturel !

Frankenstein est une création des artistes du Collectif toulousain Ondes urbaines.

La pièce se situe au croisement de trois niveaux d’expression la littérature, la musique et la danse. Elle nous invite à redécouvrir une vraie œuvre littéraire qui nous conte la création par un jeune savant suisse, Victor, d’un être vivant assemblé avec des parties de chairs mortes. Horrifié par l’aspect hideux de sa créature, Frankenstein abandonne son monstre mais ce dernier se venge d’avoir été rejeté et persécuté par la société.

Le roman parle d’amitié, de différence, de création et nous fait nous interroger sur le fait de savoir qui est réellement le monstre ?

Fidèle à l’œuvre de Mary Shelley, le spectacle mis en musique (live) et chorégraphié se déploie comme un livre d’images en mouvement. Le récit est illustré par de véritables performances hip-hop ! Le texte est lu sur de la musique lunaire et poétique. Sont abordés les thèmes de l’amitié, de la différence et de la création elle-même.

On y découvre comment le son crée la danse et comment la danse peut impulser le son. On se demande qui est le créateur ? Et qui est le créé ?

Rue des Capucins CINEMA-THEATRE LES CAPUCINS Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie reservationavancezculturel@gmail.com

English :

It’s the first play in Avancez Culturel’s Un Printemps au Théâtre en Coeur de Garonne 2026 season!

