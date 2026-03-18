Frankensteinway Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

« Frankensteinway – volume 1 » est une collection de pièces récentes pour piano solo qui ont pour point commun d’être construites à partir d’anciennes œuvres du répertoire. Découpées, redistribuées, reformatées pour former à chaque fois une œuvre nouvelle, elles offrent un résultat parfois drôle, parfois poétique, et reflètent le monde d’aujourd’hui où les algorithmes refaçonnent des versions alternatives du monde que l’on connaît. À noter, en seconde partie, l’impressionnante sonate « Dans le goût ancien » de Olivier Greif, dont nous avons commémoré en 2025 les 25 ans de la disparition.

Œuvres de Laurent Durupt, Olivier Greif, Ludwig Van Beethoven, Isaac Schankler

Piano : Laurent Durupt

Dans le cadre de la semaine des claviers se déroulant du 7 au 11 avril 2026, organisation d’un concert

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Merci de réserver impérativement votre place en suivant le lien ci-dessous :

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-09T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T19:30:00+02:00_2026-04-09T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS



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