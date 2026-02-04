Franquette Concert chez Valley Bio Restigné
21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-20 19:30:00
Profitez d’une ambiance festive lors du Franquette Concert !
Planches apéritives, bières et verres de vin garantis !
21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 80 60 94 80
English :
Enjoy a festive atmosphere at the Franquette Concert!
Aperitif boards, beers and glasses of wine guaranteed!
