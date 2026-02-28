FRANTIC HILL AND THE LAZY HAWKS + LONELY DOGS punk garage La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère
FRANTIC HILL AND THE LAZY HAWKS + LONELY DOGS punk garage
La Cordo Cité de la Musique 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Une soirée 100% drômoise qui s’annonce électrique avec Frantic Hill and the Lazy Hawks + les Lonely Dogs !
La Cordo Cité de la Musique 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
A 100% Drôme evening with Frantic Hill and the Lazy Hawks + the Lonely Dogs!
