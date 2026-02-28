FRANTIC HILL AND THE LAZY HAWKS + LONELY DOGS punk garage La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère

FRANTIC HILL AND THE LAZY HAWKS + LONELY DOGS punk garage

La Cordo Cité de la Musique 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-04-09 19:00:00

fin : 2026-04-09

2026-04-09

Une soirée 100% drômoise qui s’annonce électrique avec Frantic Hill and the Lazy Hawks + les Lonely Dogs !

La Cordo Cité de la Musique 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

A 100% Drôme evening with Frantic Hill and the Lazy Hawks + the Lonely Dogs!

