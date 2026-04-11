Frantz Fanon et l’imagination de l’avenir La Gaîté Lyrique Paris

Écrivain et psychiatre né à Fort-de-France en 1925, penseur et acteur engagé de l’indépendance algérienne, devenu une icône pour des générations successives de militant·es antiracistes, Frantz Fanon aurait eu 101 ans cette année.

Comment expliquer que sa pensée nous semble encore si actuelle ? De ses combats contre le colonialisme et pour la désaliénation du genre humain tout entier, que pouvons-nous apprendre encore aujourd’hui ?

Avec

Magali Bessone, philosophe, professeure à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et coordinatrice du dossier « Penser avec Frantz Fanon » (Esprit, janvier-février 2026), elle a notamment publié Faire justice de l’irréparable. Esclavage colonial et responsabilités contemporaines (Vrin, 2019).

Mathieu Glissant, réalisateur, avec Audrey Maurin, du film Frantz Fanon, trajectoire d’un révolté (Eléphant Doc, 2021).

Maboula Soumahoro, spécialiste en études états-uniennes, africaines-américaines et de la diaspora noire/africaine, maîtresse de conférence à l’Université de Tours, elle a notamment publié Le triangle et l’hexagone : réflexions sur une identité noire (La Découverte, 2020).

Animation par Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction de la revue Esprit

Dans le cadre du cycle de conférences « Le monde sur un fil », la Bibliothèque publique d’information et la revue Esprit organisent une rencontre autour de l’écrivain et psychiatre Frantz Fanon.

Le mercredi 15 avril 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T19:00:00+02:00_2026-04-15T20:30:00+02:00

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

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