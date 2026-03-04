Frantz Fanon – Sur les traces d’une pensée en lutte, Université d’Évry – Galerie Cesária Évora, Évry-Courcouronnes

Frantz Fanon – Sur les traces d’une pensée en lutte Mercredi 18 mars, 12h00 Université d’Évry – Galerie Cesária Évora Essonne

Du 2 au 19 mars, la galerie Cesária Évora accueille l’exposition « Frantz Fanon – Sur les traces d’une pensée en lutte » du photographe Bruno Boudjelal. À travers quatre séries photographiques, l’artiste propose un voyage à la fois intime et politique au cœur de l’Algérie contemporaine, en dialogue avec l’œuvre et l’héritage de Frantz Fanon.

Une photographie comme espace de pensée

Dans cette exposition, chaque image raconte une histoire personnelle et collective. En écho aux analyses de Fanon sur les effets psychiques et politiques du colonialisme, Bruno Boudjelal explore, par la photographie, les traces visibles et invisibles laissées par l’histoire : mémoire familiale, paysages traversés, silences, fractures et résistances.

La photographie devient ici un espace de questionnement. Elle ne cherche ni à illustrer ni à conclure, mais à interroger. Que reste-t-il d’une pensée en lutte dans les territoires d’aujourd’hui ? Comment les héritages coloniaux continuent-ils de façonner les identités contemporaines ? En mettant en tension mémoire individuelle et histoire collective, l’artiste ouvre un champ de réflexion accessible à toutes et tous, et particulièrement aux étudiantes et étudiants, invités à penser les enjeux politiques, sociaux et culturels du présent.

Le mercredi 18 mars, à 12h, dans le cadre de la journée hommage à Frantz Fanon, une visite de l’exposition par Bruno Boudjelal pour échanger avec lui sur son engagement artistique et les résonances contemporaines de l’œuvre de Fanon dans son travail.

Action proposée dans le cadre du Mois de l’Egalité

Université d'Évry – Galerie Cesária Évora 23 boulevard François Mitterand – Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France

