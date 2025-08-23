Frantz Théâtre municipal Sens

Frantz

Frantz est un jeune cadre dont la vie, réglée comme une horloge, s’effondre brutalement après le décès inattendu d’un proche. Face au vide qui s’installe, il réalise qu’il doit réinventer son existence. Le récit est porté par un narrateur et illustré par cinq comédiens qui, sans dialogues, créent des atmosphères sonores et visuelles saisissantes. Le spectacle aborde avec poésie et humour le thème du deuil et de la quête de sens. L’univers de Frantz est une fusion entre le fantastique et le burlesque, où chaque bruit est méticuleusement créé en direct, plongeant le spectateur dans une expérience sensorielle immersive. Les influences de Jacques Tati et de Wes Anderson se manifestent par une précision chorégraphique et une scénographie inventive.

Texte de Marc Granier

Mise en scène Marc Granier

Avec Paul Ménage, Chloé Louis, Samy Morri, Kathleen O’Reilly, Marc Granier

Création lumières Johannes Johnström

Régie lumières Camille Monchy

Création costumes Malou Galinou

Direction musicale Paul Ménage

Production Scala Productions et tournées .

