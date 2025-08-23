Frantz Théâtre municipal Sens
Frantz Théâtre municipal Sens vendredi 16 janvier 2026.
Frantz
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:30:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
À partir de 10 ans
Frantz est un jeune cadre dont la vie, réglée comme une horloge, s’effondre brutalement après le décès inattendu d’un proche. Face au vide qui s’installe, il réalise qu’il doit réinventer son existence. Le récit est porté par un narrateur et illustré par cinq comédiens qui, sans dialogues, créent des atmosphères sonores et visuelles saisissantes. Le spectacle aborde avec poésie et humour le thème du deuil et de la quête de sens. L’univers de Frantz est une fusion entre le fantastique et le burlesque, où chaque bruit est méticuleusement créé en direct, plongeant le spectateur dans une expérience sensorielle immersive. Les influences de Jacques Tati et de Wes Anderson se manifestent par une précision chorégraphique et une scénographie inventive.
Texte de Marc Granier
Mise en scène Marc Granier
Avec Paul Ménage, Chloé Louis, Samy Morri, Kathleen O’Reilly, Marc Granier
Création lumières Johannes Johnström
Régie lumières Camille Monchy
Création costumes Malou Galinou
Direction musicale Paul Ménage
Production Scala Productions et tournées .
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
